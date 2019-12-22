تردد قناة السودان 2019 على عرب ونايل سات

تُعد قناة السودان من اهم القنوات التلفزيونية في دولة السودان العربية، فيما يحتل تردد قناة السودان 2019 على المسجل على ثلاث اقمار الصناعية نايل سات وعرب سات وهوت بيرد.

ويتابع عدد كبير من المشاهدين قناة السودان، في متابعة آخر الاخبار والمستجدات السودانية والعربية، ما وضعها في مكانة مرموقة امام المواطنين، لمعرفة أحوالهم واخبارهم على مدار الساعة.

ويمكن للمواطنين السودانيين، الحصول على التردد لقناة السودان من خلال ضبط الهوائي او اللاقط "الدش"، وبعدها يتم إدخال التردد المرفق في الاسفل.

تعريف شبكة قنوات السودان:

هي قناة فضائية تابعة للحكومة السودانية، وتعرض قناة السودان محتواها الإعلامي باللغة العربية، وتعمل على مدار الساعة، وزودت الشبكة نفسها على الشبكة العنكبوتية بموقع إلكتروني ، لزيارة موقع القناة اضغط هنا.

وأول بداية للقناة كانت نهاية عام 1962، ببث تجريبي، من استديو الإذاعة بمدينة ام درمان، وتغطي ثلاث مدن الكبرى، وهي (الخرطوم، ام درمان، الخرطوم بحري)،

ترددات قناة السودان 2019 :

وتعرض قناة السودان برامج ثقافية متنوعة ومختلفة المضمون، على المستويين الثقافي والاجتماعي، على الترددات التالية: