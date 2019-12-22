اعتقال 4 شبان بينهم أسير محرر في العيسوية بالقدس المحتلة

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي مساء اليوم الأحد 4 شبان خلال اقتحام القوات الإسرائيلية لبلدة العيسوية في القدس المحتلة.

وذكر شهود عيان أن قوات الاحتلال اقتحمت العيسوية واعتقلت 4 مواطنين في مناطق مختلفة في البلدة، حيث اعتقلت أحمد منير عبيد، واحمد ماهر عبيد أثناء تواجدهما في شارع الشهيد.

كما اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي الشاب امير عواد، بعد ان داهمت منزله في البلدة.

وفي السياق ذاته، اعتقلت قوات الاحتلال الاسير المحرر عبد الرحمن محمود من بلدة العيسوية أثناء تواجده في منطقة التلة الفرنسية في القدس.

والاسير محمود أمضى في سجون الاحتلال 17 عاما واطلق سراحه بتاريخ 19-2-2019، وأعيد اعتقاله في اليوم ذاته، وتم الإفراج عنه بشروط منها إبعاده عن العيسوية.