مصر: مجلس النواب يوافق على تعديلات وزارية محدودة

وافق مجلس النواب المصري، اليوم الأحد، على إجراء تغييرات وزارية محدودة.

وشمل التعديل 10 حقائب وزارية بينها حقيبة جديدة هي "الإعلام" يتولاها أسامة هيكل، وتعيين أربع سيدات بينهن اثنتان تتوليان الوزارة للمرة الأولى.

وتضمن التعديل إضافة اختصاص الاستثمار والإصلاح الإداري لمهام رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، وضم وزارتي الآثار والسياحة في حقيبة واحدة لمهام الدكتور خالد العناني.. وانتقل المستشار عمر مروان من وزارة "شؤون مجلس النواب " ليتولى حقيبة "العدل" ليخلفه المستشار علاء الدين أبو حسن في وزارة "المجالس النيابية".

كما انتقلت رانيا المشاط من وزارة السياحة لتتولى حقيبة التعاون الدولي وأضيفت التنمية الاقتصادية لمهام وزير التخطيط هالة السعيد، كما شمل التعديل وزيرتين جديديتين، هما: نيفين القباج للتضامن الاجتماعي ونيفين جامع للتجارة والصناعة.