تأكد من سلامة قلبك في 30 ثانية فقط

نشرت صحيفة بريطانية، اختبارًا يحدد حالة القلب الصحية لدى الأشخاص إذا كانوا يعانون مشاكل في القلب أم يتمتعون بصحة جيدة.

وأوضحت صحيفة "ميرور" أن كل ما يحتاج إليه هذا الاختبار هو وعاء أو حوض ماء كبير بمكعبات ثلج وخلال 30 ثانية يمكن التحقق من صحة قلبك.

وأضافت الصحيفة: ”احضر وعاء كبيرا وقم بتعبئته بالماء البارد بدرجة كافية تمكن من غمر اليدين بشكل كامل في الماء، وللحصول على نتائج دقيقة وأفضل يفضل وضع بضع مكعبات من الثلج“.

وتابعت: ”ضع يديك داخل الوعاء المليء بالماء البارد والثلج لمدة 30 ثانية؛ لأن ذلك سيساعد في معرفة مدى استجابة الدم عندما يصطدم بالمياه البارده والثلج“.

بعد رفع يديك ستجد إحدى هاتين النتيجتين، إذا أصبحت أصابعك حمراء فهذه أخبار جيدة؛ لأنها تدل على عدم وجود أي مشاكل متعلقة بالأكسجين في دمك وحالة القلب والدورة الدموية صحية، ولا يوجد بها أي مشاكل.

أما إذا أصبحت الأصابع شاحبة أو يكسوها اللون الأزرق فربما تعاني مشاكل في الدورة الدموية، ويحدث هذا بسبب انخفاض مستويات الأكسجين في خلايا الدم الحمراء أو بسبب وجود مشاكل في إدخال الدم المؤكسد للجسم وفي هذه الحالة بإمكانك تدليك أصابعك وتدفئتها لإعادتها لحالتها الأصلية.

ونوهت الصحيفة إلى انه إذا لم يرجع لون الأصابع للوضع الطبيعي فعليك الإسراع برؤية الطبيب؛ لأن ذلك يشير إلى إصابتك بمشاكل صحية في القلب.