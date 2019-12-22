مصر توضح حقيقة أصوات صادرة عن الحوت الأزرق

أصدرت السلطات المصرية مساء اليوم الأحد بيانًا توضيحيًا حول أصوات تصدرها حيتان على السواحل الشمالية للبلاد وسمعها الكثيرون من الناس في دول مختلفة.

ووفقًا لوزارة البيئة المصرية في بيان نشرته على صفحتها الرسمية في "فيسبوك"، فإنها تنفي أن تكون تلك الأصوات صادرة عن "الحوت الأزرق".

وأوضحت أنها تحققت مما يشاع حول سماعهم لصوت الحيتان مع مواطنين ومع الجهات المعنية في مدن الساحل الشمالي، وتوصلت إلى عدم سماع أي من تلك الأصوات الواردة في التسجيل الذي انتشر على السوشال ميديا.

ورجحت الوزارة أن تكون تلك المقاطع الصوتية "مصطنعة" وتم تركيبها بشكل متعمد على مقاطع الفيديو.

وأكدت الوزارة أن "الأصوات المصاحبة للمقاطع تخالف الأصوات التي تصدرها الحيتان للتواصل فيما بينها تحت الماء والتي تتميز بانخفاض ترددها لمستويات يصعب على البشر سماع معظمها إلا من خلال أدوات علمية متخصصة.

وتناول العديد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، في الأيام القليلة الماضية، مقاطع فيديو لأشخاص يقولون إنهم سجلوا لحظة إصدار "الحوت الأزرق" أصواتا مميزة، وأنهم سمعوا هذه الأصوات على السواحل الشمالية لمصر وليبيا والجزائر.

وأصبح وسم #الحوت_الأزرق من بين أكثر الوسوم تداولا على وسائل التواصل الاجتماعي.