تعرف على فائدة اقتناء كلب في مرحلة الطفولة

توصل باحثون إلى أن البالغين الذين امتلكوا كلابا في طفولتهم كانوا أقل تعرضًا للإصابة باضطرابات نفسية تتسم بسلوكيات اجتماعية غير طبيعية.

وقال الباحثون إن مسألة وجود كلب مع الأطفال قبل بلوغهم 13 عاما، تخفض من خطر إصابتهم بالفصام في مرحلة البلوغ بنسبة 24% مقارنة بغيرهم.

ويعتقد الباحثون أن الأطفال قد يلتقطون البكتيريا من الكلاب التي تعزز نظام المناعة لديهم والبكتيريا المعوية، فضلا عن أن اللعب معهم يمكن أن يقلل من التوتر، وهما عاملان يلعبان دورا في تطور مرض انفصام الشخصية.

وعلى العكس تمامًا، فقد توصلت الدراسة أن امتلاك قط في مرحلة الطفولة لم يسجل أي فائدة تذكر، بل ربما كان لهذه الحيوانات الأليفة تأثير معاكس، حيث وجدت الدراسة زيادة في خطر الإصابة بالفصام والاضطراب ثنائي القطب لدى أولئك الذين كانوا على اتصال مع القطط في الفترة ما بين 9 إلى 12 عاما.

وقال أحد الباحثين القائمين على الدراسة: "ارتبطت الاضطرابات النفسية الخطيرة بتغييرات في الجهاز المناعي لها صلة بالتعرضات البيئية في وقت مبكر من العمر".

وأضاف الباحث: "نظرا لأن الحيوانات الأليفة المنزلية غالبا ما تكون من بين الأشياء الأولى التي يتصل بها الأطفال عن كثب، كان من المنطقي بالنسبة لنا استكشاف إمكانيات الاتصال بين الاثنين"