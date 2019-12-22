عذبت نجل زوجها ثم قتلته لسبب غريب !!

قامت سيدة مصرية بتعذيب ابن زوجها البالغ من العمر 3 أعوام حتى الموت، بسبب تبوله لا إراديًا، الأمر الذي اشعل مواقع التواصل غضبًا على هذه الحادثة.

وبدأت الحادثة بتقديم والدة الطفل شكوى لدى مصالح الأمن في منشأة القناطر جنوب القاهرة، تتهم فيها والد طفلها وزوجته بقتل ابنها، الذي لم يتجاوز 3سنوات.

وتبين من التحريات أن ربة بيت ضربت نجل زوجها بشدة لتأديبه بسبب تبوله في ملابسه ما تسبب في وفاته، كما قام والد الطفل وزوجته بدفن الطفل دون الرجوع لأمه.

وأوضحت التحريات أنه وبعد استخراج جثة الطفل وعرضها على الطبيب الشرعي، تبين أن الطفل مصاب بكدمات وجروح في مختلف أنحاء جسده، وأنه تعرض للتعذيب حتى فارق الحياة.