أوضاع الأسرى تزداد خطورة في مركز "عتصيون" بعد دخول فصل الشتاء

تتجدد معاناة الأسرى داخل سجون الاحتلال الإسرائيلي في فصل الشتاء خاصة في مركز توقيف "عتصيون" جنوب مدينة بيت لحم في الضفة الغربية المحتلة.

ونقلت محامية هيئة شؤون الأسرى والمحررين في تقرير أصدرته اليوم الأحد عن المعتقلين في المركز، شكواهم عن حجم المعاناة التي تزداد يوماً بعد آخر، سواء من نقص في الملابس والأغطية الشتوية.

فالأغطية التي تقدم لهم خفيفة ولا تقي من البرد الشديد كما أنها قذرة جداً، بالإضافة إلى ذلك يتم زج الأسرى والمعتقلين داخل زنازين رطبة ذات رائحة كريهة، وتنتشر بها الحشرات والقوارض وفقًا لإفادات الأسرى التي نشرتها هيئة شؤون الأسرى والمحررين.

وأشارت إلى أن النتيجة المتوقعة بعد الظروف القاسية التي يعيشها الأسرى داخل تلك السجون فإن الأمراض ستتفاقم داخل أجساد الأسرى وستزداد آلامهم وأوجاعهم الصحية.

وطالبت هيئة الأسرى في تقريرها، المؤسسات الدولية بضرورة تكثيف جهودها للضغط على قوات الاحتلال لوقف سياسة الاستهتار التي تنتهجها بحق الأسرى.

ويعتبر مركز توقيف "عتصيون" من أسوأ مراكز الاعتقال، حيث يتم استخدامه عادة لاحتجاز الأسرى مؤقتاً في الفترة الأولى من الاعتقال، ويفتقر الى أدنى مقومات الحياة الآدمية، وتزداد أوضاع الأسرى فيه صعوبة وقسوة مع دخول فصل الشتاء.