الأردنيون يحتجون على اتفاقية الغاز مع "اسرائيل"

شارك عدد كبير من الأردنيين اليوم الأحد في وقفة احتجاجية أمام مجلس النواب الأردني استجابة لدعوة الحملة الوطنية الأردنية لإلغاء اتفاقية الغاز مع اسرائيل.

وتأتي الوقفة التضامنية ضمن سلسلة فعاليات أطلقتها الحملة الوطنية الأردنية لمناهضة اتفاقية الغاز مع اسرائيل، وذلك قبل أسابيع قليلة من بدء نفاذها رسميا.

وكان نشطاء أردنيون شاركوا الجمعة المنصرمة، بإطلاق هاشتاغ باسم "أسقطوا اتفاقية الغاز"، ضمن عاصفة إلكترونية.

وطالبت الحملة الوطنية الأردنية لإسقاط اتفاقية الغاز مع إسرائيل بتشكيل لجنة تحقيق نيابية خاصة للتحقيق في حيثيات إبرام هذه الصفقة.

وأعلنت الحملة عن جملة فعاليات تصعيدية لمناهضة الاتفاقية، ودعم توصيات مجلس النواب في إعداد مذكرة مشروع قانون لوقف استيراد الغاز الإسرائيلي "المسروق". على حد وصف صحيفة "الغد" الأردنية.

والمذكرة التي أبدى نشطاء الحملة دعمها هي عبارة عن صياغة مشروع قانون يمنع استيراد الغاز من اسرائيل لعام 2019 ووقعه نحو 63 نائبًا في البرلمان.

ويهدف تحرك نشطاء الحملة إلى السير بالمذكرة القانونية بشكل بالغ السرعة عبر مراحله الدستورية ليصبح تشريعًا نافذا وملزما.

كما يهدف الحراك الشعبي للحملة إلى إسناد موقف النواب الرافضين للاتفاقية، والضغط على المجلس لتنفيذ مطالب الحملة والأوساط الشعبية، والتي تقع ضمن صلاحياته الدستورية التشريعية والرقابية، والكفيلة بإسقاط الاتفاقية.