السودان توقع على برنامج بقيمة 60 مليون $ لبناء السلام في دارفور

وقعت دولة السودان بناءً على طلب رئيس الوزراء الجديد عبد الله حمدوك على برنامج بقيمة 20 مليون دولار أمريكي مع صندوق الأمين العام للأمم المتحدة.

ويهدف البرنامج إلى دعم السلطات الانتقالية، وللتأكيد على أن السودان مؤهلة لصندوق بناء السلام في المنطقة، خاصة في دارفور.

وانهاء الازمة في دارفور يتم من خلال معالجة قضايا الأرض التي هي السبب الرئيسي وراء الكثير من الصراع ودوافعه واعادة بناء العقد الاجتماعي.

وسيبدأ السودان بتوفير المرحلة الاولى على الفور من البرنامج للعمل في المجالات الثلاثة ذات الأولوية المحددة لإقليم دارفور وهي المتعلقة بـ (حكم القانون- الحلول الدائمة – بناء السلام على مستوى المجتمع).

وكان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، أعلن في 16 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، أن السودان مؤهل للحصول على الدعم من الصندوق لمدة خمس سنوات.