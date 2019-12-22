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وفاة موقوف في مستشفى حكومي برام الله

  • فلسطين اليوم - رام الله
  • 14:44 - 22 ديسمبر 2019
وفاة- تعبيرية وفاة- تعبيرية
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لقي موقوف مصرعه، اليوم الاحد، في مستشفى رام الله الحكومي، نتيجة تعرضه لوعكة صحية منذُ حوالي أسبوعين، داخل سجون السلطة.

وقال العقيد لؤي ازريقات، المتحدث باسم الشرطة، :"إنّ المتوفى (م،ع)، تعرض لوعكة صحية، ونقل للمشفى الحكومي، بتاريخ 2019/12/14"، مضيفًا ان الأطباء اعلنوا عن حالة وفاته صباح اليوم.

وذكر ازريقات، ان الموقوف منذُ عام 2012، محكوم عليه عشر سنوات بالسجن، مشيرًا إلى ان المحكمة وجهت له عدة تهم، منها تهريب الاراضي للعدو، وقضايا تزوير أوراق رسمية.

وأشار إلى ان الشرطة والنيابة فتحتا تحقيقا لمعرفة ملابسات وفاة الموقوف.

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