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الاحتلال يستلم دفعة جديدة من طائرات هليكوبتر الأمريكية الصنع

  • فلسطين اليوم - وكالات
  • 14:27 - 22 ديسمبر 2019
وصول طائرات هليكوبتر للاحتلال وصول طائرات هليكوبتر للاحتلال
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استلمت وزارة حرب الاحتلال "الإسرائيلي"، دفعة جديدة من طائرات هليكوبتر اليوم الاحد، من الولايات المتحدة الامريكية، في إطار دعم واشنطن اللوجستي المقدم للاحتلال.

وذكر موقع "وللا" العبري، ان وزارة حرب الاحتلال أكملت عملية لوجستية معقدة لإحضار خمس طائرات هليكوبتر من نوع " سيكورسكي CH-35" امريكية الصنع.

وأشار الموقع العبري إلى أنه سيتم استخدام طائرات الهليكوبتر كقطع غيار لأسطول طائرات الهليكوبتر التابعة للقوات الجوية التابعة للاحتلال.

وأوضحت انه تم تحميل الطائرات من البحرية الامريكية من ميناء في هيوستن، في رحلة استغرقت شهر ونصف، ووصلت ميناء اسدود ليلة أمس، ونقلت إلى قواعد سلاح الجو "الإسرائيلي" على شاحنات.

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