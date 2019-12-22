شاهد: ببغاء يبكي كالأطفال

يجهش ببغاء أمريكي بالبكاء وكأنه طفل صغير يبكي من داخل القفص الخشبي فيظن الناس أن هذا الرجل يحبس طفلا في القفص، فيتسبب الببغاء بإحراج صاحبه في المرافق العامة.

ويصدر الببغاء أصواتا تحاكي صوت الأطفال وهم يجهشون بالبكاء، مما دفع صاحبه مارك روزنتال من توضيح الأمر عبر فيديو للببغاء وهو يبكي، بحسب ما ذكرت صحيفة "الديلي ميل" البريطانية.

وقال روزنتال في الفيديو المتداول: "يظن الناس أنه عندي طفل يبكي هنا، الببغاوات تشبه الطفل تمامًا لأنها تقوم بنوبة غضب بشكل دائم، والمشكلة تكمن عندما تقلد أصوات الأطفال خلال نوباتها".

واظهرت العديد من الفيديوهات الببغاء "نيكو" يبكي داخل القفص الخشبي في ميشيجان في الولايات المتحدة، وكأنه يتقصد إحراج صاحبه بين المارة، مما أثار ردود أفعال ساخرة على مواقع التواصل الاجتماعي.