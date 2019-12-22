آلية السفر عبر معبر رفح البري ليوم الاثنين الموافق 23/12/2019

أعلنت وزارة الداخلية والامن الوطني، اليوم الاحد، عن آلية السفر عبر معبر رفح البري، يوم غدٍ الإثنين الموافق 23/12/2019.

وذكرت وزارة الداخلية، ان السفر يوم غدٍ، للأسماء المتبقية من الحافلة الخامسة حتى الثامنة من كشف (12/18).

وأكدت على ضرورة التواجد صباح غد الساعة 6:30 صباحاً في الصالة الخارجية للمعبر، داعية المسافرين للالتزام بموعد سفرهم حسب الحافلات المدرجة أسماؤهم فيها، وعدم التأخر عنها.

ودعت الوزارة على ضرورة إحضار بطاقة الهوية لجميع المسافرين، وإحضار حجة عدم ممانعة لسفر الأطفال مع أحد والديهما دون الآخر، من الطرف المتغيب عن السفر أو من وكيله.