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مستوطنون يضعون "شمعدانا" على سطح الحرم الابراهيمي

  • فلسطين اليوم - الخليل
  • 13:59 - 22 ديسمبر 2019
الحرم الابراهيمي الحرم الابراهيمي
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أقدمت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، ومجموعة من المستوطنين، اليوم الأحد، على وضع "شمعدانا" على الحرم الإبراهيمي الشريف وسط الخليل.

وقالت مصادر محلية إن مجموعة من المستوطنين برفقة جيش الاحتلال وضعوا شمعدانا على السطح الخارجي للحرم الإبراهيمي الشريف.

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