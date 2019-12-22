شاهد: نمر يتمكن من وافد سوداني في السعودية

حدث في حديقة الملز للحيوانات بالعاصمة السعودية الرياض مشهدًا مروعًا، حيث هاجم نمر وافدا سودانيا محاولا افتراسه، قبل أن يتدخل حرس الحديقة وينقذوه.

واظهر الفيديو لحظة سقوط الوافد السوداني واسمه محمد عبد المحسن (24 سنة) بين براثن النمر المفترس أثناء قيامه بزيارة للحديقة صباح يوم أمس السبت وبالتحديد عند الساعة العاشرة صباحا.

ويكشف الفيديو المتداول، أن النمر سيطر على شخص بشكل شبه كامل، بينما تبدو المقاومة ضعيفة، قبل أن يظهر رجلا أمن يوجه أحدهما بندقية نحو النمر ويطلق رصاصة تجاهه.

وقال المسؤول في الحديقة، إن الوافد السوداني تجاوز حاجزين وسقط بعد انقطاع حبل كان بحوزته داخل حظيرة النمر، الذي هاجمه على الفور وشرع بافتراسه، قبل أن يسارع حارسان لإطلاق طلقات تخدير على النمر وتخليص المصاب من براثنه.

وأفاد المسؤول بأن الوافد زار الحديقة صباح السبت، ونجح في إخفاء حبل عن أفراد الأمن بالحديقة حتى وصل لقفص النمر حيث قام بربط الحبل والنزول عليه، غير أن الحبل انقطع به ما مكن النمر من الهجوم عليه.