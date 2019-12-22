"اسرائيل" تدرس منع وصول محققي الجنائية الدولية لفلسطين

أفادت صحيفة "اسرائيل اليوم" اليوم الأحد، إن مناقشات ستجري على الصعيدين السياسي و المهني القانوني بشأن السياسة التي ستتبعها "اسرائيل" للتعامل مع قرار المدعية العامة للجنائية الدولية حول جرائم حرب ارتكبت بحق فلسطينيين.

و وفقاً للصحيفة، فإن حكومة الاحتلال تدرس عدة خيارات بشأن التعامل مع القرار، من بينها منع محققي المحكمة الوصول إلى فلسطين.

وفي ذات السياق، قال مسؤول سياسي إسرائيلي، "يجب عدم الذعر، وبالرغم من أنه حدث صعب لكن هناك أدوات ووسائل للتعامل معه، فالقضية لن تنتهِ خلال عام، وهناك تحقيقات ستستمر لسنوات".