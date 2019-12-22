الاحتلال يعزل اسير غزّي من سجن جلبوع لمجدو

عزلت قوات الاحتلال "الإسرائيلي"، بشكل تعسفي، الأسير أحمد جمعة أبو جزر، اليوم الاحد، من سجن جلبوع إلى سجن مجدو.

وأفادت مؤسسة مهجة القدس للشهداء والأسرى، بأن الاحتلال عزل الأسير احمد أبو جزر (34 عامًا)، من سكان حي الجنينة بمدينة رفح جنوب قطاع غزة، لمدة شهرين.

و أوضحت ان الاحتلال فرض عقوبات تعسفية ضد أبو جزر تمثلت بقرار عزله من تاريخ 12/12/2019، لمدة شهرين، بالإضافة إلى منع الأدوات الكهربائية عنه، ومنع زيارة أهله، ومنع الكانتينة لنفس المدة. بزعم وجود جهاز تلفون في القسم المتواجد فيه في سجن هداريم.

وأشارت إلى أن أحد أفراد الوحدة التابعة لمصلحة السجون ادعى بأنه قام بضربه، مؤكدةً أن الأسير تعرض للضرب، وعلى أثرها قدم شكوى ضد أفراد الوحدة الذين اعتدوا عليه.

ومن الجدير بالذكر، اعتقلت قوات الاحتلال الأسير احمد أبو جرز، بتاريخ 19/12/2003م، وحكمت عليه بالسجن الفعلي لمدة 17 عامًا، بتهمة الانتماء لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين.