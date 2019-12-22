مهجة القدس: إدارة سجون الاحتلال تعزل الأسير أحمد أبو جزر

أفادت مؤسسة مهجة القدس للشهداء والأسرى والجرحى اليوم؛ أن ما يسمى إدارة مصلحة سجون الاحتلال الصهيوني عزلت الأسير المجاهد أحمد جمعة سرحان أبو جزر (34 عـاماً) من سكان حي الجنينة بمديـنة رفح جنوب قطاع غزة، ونقلته من سجن جلبوع إلى عزل سجن مجدو بشكل تعسفي.

وقال الأسير أحمد أبو جزر في رسالة وصلت مهجة القدس نسخةً عنها، إن إدارة السجون فرضت عليه عقوبات تعسفية تمثلت بقرار عزله من تاريخ 12/12/2019 ولمدة شهرين، ومنع الأدوات الكهربائية عنه، منع زيارة الأهل ومنع الكانتينة لمدة شهرين، بادعائهم أنهم وجدوا جهاز تلفون في القسم المتواجد فيه عندما كان في سجن هداريم، نافياً أنهم وجدوا الجهاز بحوزته أو حتى في أغراضه الشخصية.

وأشار في رسالته إلى أن أحد أفراد الوحدة التابعة لمصلحة السجون ادعى بأنه قام بضربه، مؤكداً أنه هو من تعرض للضرب، وأنه قدم شكوى بهذا الخصوص ضد أفراد الوحدة الذين اعتدوا عليه، وبالنسبة للشرطي الذي ادعى بأن الأسير أحمد ضربه فهو وقع على الأرض عندما كان يحاول أن يتجنبهم.

جدير بالذكر أن الأسير أحمد أبو جزر ولد بتاريخ 08/04/1985م، وهو أعزب، واعتقلته قوات الاحتلال الصهيوني بتاريخ 19/12/2003م، وأصدرت المحكمة الصهيونية بحقه حكماً بالسجن سبعة عشر عاماً، بتهمة الانتماء والعضوية في حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين وجناحها العسكري سرايا القدس والمشاركة في أعمال مقاومة ضد قوات الاحتلال الصهيوني.