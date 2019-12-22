كاتس: لا نخلي الخان الأحمر خشية من الجنائية الدولية

أكد يسرائيل كاتس ، وزير خارجية الاحتلال، ان حكومته عملت على إرجاء إخلاء وهدم قرية خان الأحمر، قرب القدس، وذلك خشية من الإجراءات التي قد تتخذها المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي ضد "إسرائيل".

وقال كاتس صباح اليوم الأحد، في حديثه للإذاعة الإسرائيلية الرسمية "كان"، وذلك تعليقا على قرار المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية في لاهاي، فاتو بنسودا، بفتح تحقيق شامل في جرائم حرب محتملة نفذها جيش الاحتلال في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

واعترف كاتس في حديثه للإذاعة إن إسرائيل لم تقم بإخلاء الخان الأحمر خوفا من المحكمة الجنائية الدولية، قائلا "خوفنا من أن يكون الخان الأحمر القشة الأخيرة بالنسبة لهم".

وتأتي تصريحات كاتس، فيما أصدر المستشار القضائي للحكومة، أفيحاي مندلبليت، ردا على قرار المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية في لاهاي، فاتو بنسودا، قائلا "نرفض القرار بحزم، وهو غير مقبول علينا".

وقال إنه "لا يوجد مجال للتدخل القضائي الدولي في هذه الحالة، من جانب المحكمة التي كان يجب عليها التعامل مع أخطر الفظائع في الأماكن التي انهارت فيها سيادة القانون".