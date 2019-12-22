مهجة القدس: الحكم 5 سنوات ونصف بحق الأسير حسام كميل

أفادت مؤسسة مهجة القدس للشهداء والأسرى والجرحى اليوم، أن ما يسمى محكمة سالم العسكرية الصهيونية أصدرت حكماً بحق الأسير المجاهد حسام محمود صادق كميل (20 عاماً) من بلدة قباطية قضاء مدينة جنين شمال الضفة الغربية المحتلة، بالسجن 5 سنوات ونصف وغرامة مالية قدرها ثمانية آلاف شيكل.

وأوضحت مهجة القدس أن قوات الاحتلال الصهيوني اعتقلته بتاريخ 15/10/2017م، ووجهت له سلطات الاحتلال الصهيوني عدة تهم من بينها التخطيط لإطلاق نار تجاه جنود الاحتلال، والقيام بأعمال مقاومة.

جدير بالذكر، أن الأسير حسام كميل من مواليد 01/01/1999م، وهو أعزب، ويقبع حالياً في سجن مجدو.