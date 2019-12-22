ثوري فتح: جهات الاختصاص وعدت بحل جذري لتفريغات 2005 والتقاعد المالي

أكد المجلس الثوري لحركة فتح ان جهات الاختصاص وعدت بالبدء بحل ملف المتقاعدين في كل من غزة والضفة، وكذلك تفريغات 2005، والتقاعد المالي ، مشيراً الى انه وخلال الجلسة تم مناقشة هذه الملفات باستفاضة وسط دعوات لحل هذه القضايا جذرياً .

وأقر المجلس خلال دورته السابعة مساء أمس السبت 21/12/2019 تشكيل لجنة من اللجنة المركزية والمجلسين الثوري والاستشاري مهمتها استنهاض الحركة والتحضير للانتخابات العامة من حيث وضع المعايير لمن سيمثلون "فتح" في انتخابات التشريعي، والتواصل مع الاطر والهيئات والقطاعات والكوادر الحركية من أجل الوصول لقائمة تمثل "فتح" وتقديمها للمركزية لإقرارها والمصادقه عليها من قبل المجلس الثوري.

بخصوص الانتخابات التشريعية والرئاسية، أكد رئيس السلطة الى الجدية الكاملة بإجرائها كضرورة وطنية وحق دستوري مشدداً على أنه لن تجري أي انتخابات من دون القدس انتخابا وترشيحا، مؤكدا انه خاطب العديد من الدول للضغط على "إسرائيل" من أجل عدم عرقلة إجرائها في القدس هناك، وفي هذا الاطار.