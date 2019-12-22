بماذا يحاول هنية إقناع القطريين بشأن المنحة ؟

كشفت مصادر فلسطينية أمس السبت 21/12/2019 ، عن تمديد المنحة القطرية حتى آذار/ مارس المقبل مبدئياً، في وقت يسعى فيه رئيس المكتب السياسي لـ«حماس»، إسماعيل هنية، الموجود في قطر (قادماً من ماليزيا)، إلى تمديد المنحة حتى نهاية العام المقبل بما فيها ال100دولار.

وقالت المصادر وفقا لصحيفة الاخبار اللبنانية انه إضافة إلى زيادة دعم الكهرباء. ويُتوقع صرف دفعة جديدة من المنحة لـ 50 ألف أسرة خلال الأسبوع الجاري.

ويشار الى ان قطر تواصل دفع 100دولار كمنحة قطرية للأسر الفقيرة في قطاع غزة ، ضمن اتفاق لتخفيف الوضع الاقتصادي الصعب.