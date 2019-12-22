ادخل كلمات البحث ...

^200 مثال: حكومة التوافق الفلسطيني

0 نتيجة

الأكثر رواجا Trending

وكالة فلسطين اليوم الاخبارية

4 Menu
  1. الرئيسية
  2. رياضة دولية
  3. عرض الخبر

قائمة الفرق التي فازت بكاس العالم للاندية

  • فلسطين اليوم - وكالات
  • 09:27 - 22 ديسمبر 2019
موعد مباراة ليفربول ونيوكاسل يونايتد اليوم موعد مباراة ليفربول ونيوكاسل يونايتد اليوم
الأكثر مشاهدة
جوال
مشاركة

كتب نادي ليفربول الإنجليزي، اسمه بأحرف من ذهب في قائمة الفائزين بكأس العالم للأندية للمرة الأولى بعد تتويجه باللقب أمس السبت.

وبات سابع فريق من قارة أوروبا يتوّج باللقب العالمي بعدما سبقه فرق برشلونة وريال مدريد من إسبانيا، واي سي ميلان وانتر ميلان من إيطاليا، وبايرن ميونيخ الألماني، ومانشستر يونايتد.

وفيما يلي قائمة الفرق الفائزة بلقب كأس العالم للأندية:

2000: كورنثيانز البرازيلي

2005: ساوباولو البرازيلي

2006: انتر ناسيونال البرازيلي

2007: اي سي ميلان الإيطالي

2008: مانشستر يونايتد الإنجليزي

2009: برشلونة الإسباني

2010: انتر ميلان الإيطالي

2011: برشلونة الإسباني

2012: كورنثيانز البرازيلي

2013: بايرن ميونيخ الألماني

2014: ريال مدريد الإسباني

2015: برشلونة الإسباني

2016: ريال مدريد الإسباني

2017: ريال مدريد الإسباني

2018: ريال مدريد الإسباني

2019: ليفربول الإنجليزي

الأكثر مشاهدة

متعلقات