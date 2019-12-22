قائمة الفرق التي فازت بكاس العالم للاندية

كتب نادي ليفربول الإنجليزي، اسمه بأحرف من ذهب في قائمة الفائزين بكأس العالم للأندية للمرة الأولى بعد تتويجه باللقب أمس السبت.

وبات سابع فريق من قارة أوروبا يتوّج باللقب العالمي بعدما سبقه فرق برشلونة وريال مدريد من إسبانيا، واي سي ميلان وانتر ميلان من إيطاليا، وبايرن ميونيخ الألماني، ومانشستر يونايتد.

وفيما يلي قائمة الفرق الفائزة بلقب كأس العالم للأندية:

2000: كورنثيانز البرازيلي

2005: ساوباولو البرازيلي

2006: انتر ناسيونال البرازيلي

2007: اي سي ميلان الإيطالي

2008: مانشستر يونايتد الإنجليزي

2009: برشلونة الإسباني

2010: انتر ميلان الإيطالي

2011: برشلونة الإسباني

2012: كورنثيانز البرازيلي

2013: بايرن ميونيخ الألماني

2014: ريال مدريد الإسباني

2015: برشلونة الإسباني

2016: ريال مدريد الإسباني

2017: ريال مدريد الإسباني

2018: ريال مدريد الإسباني

2019: ليفربول الإنجليزي