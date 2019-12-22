أسعار الخضروات في قطاع غزة اليوم 22/12/2019

تحظى أسعار الخضروات في قطاع غزة باهتمام كبير في السوق المحلي، بالنسبة للمواطنين والتجار.
ويتابع الفلسطينيون أسعار الخضروات في قطاع غزة في السوق المحلي، حيث مازالت بعض الخضروات تحافظ على سعرها كالخيار والبندورة.
وفيما يلي قائمة بأسعار الخضروات:
الخيار: 4 شيكل
و3 ك = 10 شيكل
البندورة :3 ك = 10 شيكل
الباذنجان: 4 شيكل
و3 ك = 10شيكل
الكوسا: 4 شيكل
و3ك = 10 شيكل
الملوخية: 4 شيكل
السبانخ: 2 شيكل
السلق: 1 شيكل
البصل: 7 - 8 ك = 10 شيكل
الليمون: 5 ك = 10 شيكل
البطاطا: 5 ك = 10 شيكل
الجزر: 5 ك = 10 شيكل
الملفوف (كبير): 3 - 4 شيكل
الزهرة ( كبير) : 3 - 4 شيكل
الفقوس: 4 ك = 10 شيكل
البطاطا الحلوة: 4 ك = 10 شيكل
الأبوكادو: 5 - 6 شيكل