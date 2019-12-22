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أسعار الخضروات في قطاع غزة اليوم 22/12/2019

  • فلسطين اليوم - غزة
  • 08:57 - 22 ديسمبر 2019
سوق غزة سوق غزة
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تحظى أسعار الخضروات في قطاع غزة باهتمام كبير في السوق المحلي، بالنسبة للمواطنين والتجار.

ويتابع الفلسطينيون أسعار الخضروات في قطاع غزة في السوق المحلي، حيث مازالت بعض الخضروات تحافظ على سعرها كالخيار والبندورة.

وفيما يلي قائمة بأسعار الخضروات:  

الخيار: 4 شيكل

و3 ك = 10 شيكل

البندورة :3 ك = 10 شيكل

الباذنجان: 4 شيكل

و3 ك = 10شيكل

الكوسا: 4 شيكل

و3ك = 10 شيكل

الملوخية: 4 شيكل

السبانخ: 2 شيكل

السلق: 1 شيكل

البصل: 7 - 8 ك = 10 شيكل

الليمون: 5 ك = 10 شيكل

البطاطا: 5 ك = 10 شيكل

الجزر: 5 ك = 10 شيكل

الملفوف (كبير): 3 - 4 شيكل

الزهرة ( كبير) : 3 - 4 شيكل

الفقوس: 4 ك = 10 شيكل

البطاطا الحلوة: 4 ك = 10 شيكل

الأبوكادو: 5 - 6 شيكل

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