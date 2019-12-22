شهدت حالة الطرق في قطاع غزة اليوم الأحد 22/12/2019، حركة مرورية نشطة منذ الصباح الباكر على المفترقات والشوارع الرئيسية فيما سجل 3 حوادث طرق نتج عنها وفاة طفل وإصابة خطيرة.

ونوهت الإدارة العامة لشرطة المرور إلى وجود وجود سوق الشيخ زايد شمال غزة وسوق المغازي في محافظة الوسطى وسوق عبسان الجديدة في خانيونس، متمنيةً من قائدي المركبات الالتزام بالسرعات المحددة على الطرق وترك مسافة آمان و كافية.

وبينت أن الحركة في الطرق الخارجية خاصة شارعي الرشيد الساحلي و صلاح الدين منسابة بشكل اعتيادي.

وذكرت، أن عدم الالتزام بالسرعة المسموح بها تعرض حياتك و الأخرين للخطر.

وقد سجل لدى دائرة حوادث الطرق خلال 24 ساعة الماضية 3 حوادث طرق نتج عنها وفاة الطفل عبدالله محمد سالم ابوجويعد (5 سنوات) إثر صدمه جيب توسان في شارع البداوي بخانيونس ،إلى جانب إصابة خطيرة بالإضافة إلى الأضرار المادية التي لحقت بالمركبات ومكونات الطريق.