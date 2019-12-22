تفاصيل طقس الأسبوع.. أمطار غزيرة تعود الثلاثاء

يشهد طقس فلسطين اليوم الأحد 22/12/2019، استقراراً على حالته حيث لم تتغير درجات الحرارة، فيما يكون الجو بارداً نسبياً في ساعات الليل.

أما الرياح فتكون جنوبية شرقية الى شمالية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط احيانا والبحر خفيف ارتفاع الموج .

وغداً الاثنين، يكون الجو غائماً جزئياً إلى صاف ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة حيث يستمر الجو بارداً نسبياً الى بارد، والرياح جنوبية شرقية الى جنوبية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط في ساعات المساء والليل وتكون مثيرة للغبار والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج .

فيما يوم الثلاثاء، يكون الجو غائماً جزئياً الى غائم ومغبرا ويطرأ انخفاض على درجات الحرارة ،وفي ساعات المساء والليل تتأثر البلاد بمنخفض جوي حيث تبدأ الامطار في المناطق الشمالية تمتد خلال ساعات الليل الى بقية المناطق.

وستكون الأمطار تكون غزيرة ومصحوبة بعواصف رعدية احياناً، والرياح جنوبية غربية نشطة السرعة مع هبات قوية احيانا وتكون مثيرة للغبار والبحر مائجاً .