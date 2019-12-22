أسعار صرف العملات مقابل الشيكل اليوم 22/12/2019- ارتفاع متواصل

تواصل أسعار صرف العملات مقابل الشيكل اليوم الأحد 22/12/2019، الارتفاع على أسعارها في الأسواق المحلية في فلسطين.

وقد ارتفعت أسعار العملات بشكل ملحوظ خلال اليومين الماضيين، بعد أن عانى من انخفاض حاد في الأسواق المحلية.

وتحظى أسعار العملات مقابل الشيكل باهتمام كبير لدى المواطنين والمتابعين، وخاصةً التجار منهم، فيحرصون على قراءة الأخبار المتعلقة بالعملات.

وقد سجلت أسعار صرف العملات مقابل الشيكل اليوم الأحد 22/12/2019 وفقاً لبنك فلسطين:

شراء

3.4800 دولار/ شيكل

4.900 دينار / شيكل

3.8750 يورو/ شيكل

0.7080 دولار / دينار

1.1025 يورو/ دينار

بیع

3.5100 دولار/ شيكل

4.9600 دينار / شيكل

3.9150 يورو/ شيكل

0.7105 دولار / دينار

1.1250 يورو/ دينار