وسط تعتيم مصري.. قوات الاحتلال تعلن عن بدء تصدير الغاز الطبيعي الى مصر

من المقرر ان تبدأ قوات الاحتلال الإسرائيلي تصدير الغاز الطبيعي إلى مصر خلال الأيام المقبلة، وفقاً لما أعلنته وزارة خارجية الاحتلال.

وذكرت صفحة "إسرائيل" بالعربية على فيس بوك ان وزير الطاقة الإسرائيلي يوفال شتاينيتز وقع مع مصر اتفاقية تقضي بتصدير الغاز الطبيعي.

وأضافت الوزارة: "الغاز الطبيعي الإسرائيلي، الذي سيبدأ بالتدفق من حقل ليفياثان في إسرائيل إلى مصر في الأيام المقبلة، مخصص للاستخدام في السوق المحلي المصري".

وفي 16 كانون الأول/ ديسمبر الجاري، صادق شتاينتس، على بدء تصدير الغاز الطبيعي إلى مصر.

ولم تعقب الجهات المصرية على التصريحات الإسرائيلية.