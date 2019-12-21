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نتنياهو يبدي فخره بالتطبيع مع الأنظمة العربية ويشارك تغريدة عبدالله بن زايد

  • فلسطين اليوم - وكالات
  • 21:21 - 21 ديسمبر 2019
نتنياهو نتنياهو
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ابدى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو سعادته البالغة من التقارب بين كيانه والكثير من الدول العربية.

وقال نتنياهو: "أرحب بالتقارب الذي يحدث بين إسرائيل والكثير من الدول العربية"، بحسب بيان صدر عن مكتبه وتغريدة عبر حسابه بـ"تويتر" شارك فيها تغريدة عبد الله بن زايد، وزير الخارجية في دولة الإمارات العربية المتحدة، مضيفاً "لقد آن الأوان لتحقيق التطبيع والسلام".

وليست تلك المرة الأولى التي يصرح بها نتنياهو عن أوجه التطبيع بين الكيان ودول عربية، ما يعتبره الفلسطينيون والشعوب العربية والإسلامية جريمة نكراء بحق القضية الفلسطينية، التي تتعرض للتصفية.

 

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