الغارديان البريطانية: شركة إسرائيلية تجسست على مسؤولي دولة إسلامية.. تعرف عليها

كشفت تقارير بريطانية عن تجسس "اسرائيل" على مجموعة من المسؤولين الباكستانيين باستخدام تقنية إسرائيلية.

وأوضحت صحيفة غارديان البريطانية أن 24 هاتفاً لمسؤولين باكستانيين تعرضوا للتجسس باستخدام برمجيات تنتجها شركة "NSO" الإسرائيلية.

وأفادت الصحيفة بأن عملية التجسس استهدفت مسؤولين بارزين في وزارة الدفاع وأجهزة الاستخبارات الباكستانية، في مايو/آيار الماضي، بعد فحص بيانات هواتف نحو 1.4 ألف شخص تعرضت لمحاولات القرصنة خلال فترة أسبوعين.

وأوردت الصحيفة البريطانية أن محاولات القراصنة عملت على استغلال نقاط الضعف في تطبيق "واتساب" للوصول إلى بيانات هواتف هؤلاء المسؤولين الباكستانيين المستهدفين، بواسطة برنامج تجسس تنتجه الشركة الإسرائيلية.

ونوهت إلى شركة "واتساب" التابعة لـ"فيسبوك"، قررت من قبل رفع دعوى قضائية ضد شركة التجسس الإسرائيلية "NSO" في أكتوبر/تشرين الأول، بتهمة إساءة استغلال خدماتها.