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رئيس الوزراء اللبناني الجديد: لبنان في العناية الفائقة ولن اعتذر

  • فلسطين اليوم - بيروت
  • 20:16 - 21 ديسمبر 2019
حسان دياب حسان دياب
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أعلن حسان دياب رئيس الوزراء اللبناني المكلف انه لن يعتذر عن تكليفه بتشكل الحكومة اللبنانية، وانه سيسعى جاهداً لتشكيلها بسرعة لإنقاذ لبنان مما هو فيه.

وأوضح دياب في مؤتمر صحفي أنه إنه يسعى لتشكيل حكومة مصغرة من الاختصاصيين والمستقلين بأسرع وقت.

وأشار دياب الى ان لقاءاته السياسية مع الأحزاب اللبنانية كانت إيجابية وجيدة، لافتاً الى ان لبنان اصبح في العناية الفائقة، ويحتاج جهد جمعي، قائلاً "نحن بحاجة إلى حكومة وإدارة مستقلين واختصاصيين".

وذكر ان جميع الأحزاب تتماشى معه فيما يختص بتشكيل حكومة مستقلين واختصاصيين، بما فيهم "حزب الله".

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