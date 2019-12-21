بث مباشر: مانشستر سيتي Vs ليستر سيتي

يستقبل فريق مانشستر سيتي الإنجليزي اليوم السبت، نظيره ليستر سيتي، على ملعب "الاتحاد"، في إطار الجولة الثامنة عشر من الدوري الإنجليزي.
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12:05 - 18 ديسمبر 2019
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19:46 - 09 ديسمبر 2019
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23:48 - 11 ديسمبر 2019
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17:33 - 17 ديسمبر 2019
13:35 - 11 ديسمبر 2019
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12:35 - 17 ديسمبر 2019
13:05 - 10 ديسمبر 2019
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13:36 - 08 ديسمبر 2019
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20:36 - 17 ديسمبر 2019
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18:59 - 16 ديسمبر 2019
12:18 - 17 ديسمبر 2019
16:41 - 15 ديسمبر 2019
10:53 - 16 ديسمبر 2019
يستقبل فريق مانشستر سيتي الإنجليزي اليوم السبت، نظيره ليستر سيتي، على ملعب "الاتحاد"، في إطار الجولة الثامنة عشر من الدوري الإنجليزي.
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