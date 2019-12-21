محمد صلاح بين 4 لاعبين عرب في قائمة افضل 100 لاعب في 2019

فاز بطل نادي برشلونة ليونيل ميسي بجائزة "الأفضل" لعام 2019 من الاتحاد الدولي لكرة القدم، وسار كذلك على نفس النهج ليحسم سباق الكرة الذهبية العالمية التي تقدمها مجلة "فرانس فوتبول" الفرنسية، متفوقاً على أبرز اللاعبين، في مقدمتهم غريمه البرتغالي كريستيانو رونالدو، ومدافع ليفربول، الهولندي فيرجيل فان دايك.

وظهر ميسي أيضاً في المرتبة الأولى في اختيار صحيفة "ذا غارديان" البريطانية، التي نشرت قائمة لأفضل 100 لاعب في العالم، والتي جاء من ضمنها 4 لاعبين عرب فقط.

وجاء في المركز الثاني، حسب الصحيفة البريطانية، فيرجيل فان دايك، وزميله السنغالي ساديو ماني ثالثاً، متبوعاً في المركز الرابع بالبرتغالي كريستيانو رونالدو. أما النجم المصري محمد صلاح فقد جاء خامس الترتيب.

وبعد محمد صلاح في المرتبة الخامسة، غابت باقي الأسماء العربية، إلى غاية المركز الـ29، حيث ظهر اسم النجم المغربي ولاعب أياكس أمستردام الهولندي حكيم زياش، الذي خطف العام الماضي الأضواء بشدة بعد تألقه مع فريقه محلياً وأوروبياً.

أما النجم الجزائري رياض محرز، فقد حلّ في المرتبة الـ49، ويبدو أنه دفع ثمن تهمشيه في ناديه مانشستر سيتي، رغم تألقه مع منتخب "محاربي الصحراء" الذي قاده للفوز بلقب بطولة أمم أفريقيا 2019 في مصر.

وجاء النجم المغربي الآخر أشرف حكيمي، نجم بوروسيا دورتموند الألماني، آخر اللاعبين العرب ضمن هذا التصنيف، حيث احتل المرتبة الـ90. مع العلم أن آخر اسم في القائمة وصاحب المركز الـ100 كان من نصيب البرازيلي ونجم بايرن ميونخ الألماني، فيليب كوتينيو.