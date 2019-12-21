وفاة رجل خلال جنازة ابنه لسبب مثير !!

توفي رجل خلال تشييعه جنازة ابنه الوحيد، بسبب تعرضه للدغات النحل المتواجد في المكان بشكل كثيف، حيث لقي الرجل مصرعه على الفور.

ولقى راؤول دينز صاحب الـ80 عاما مصرعه بعد أن هاجم سرب من النحل مشيعى جنازة ابنه فى البرازيل. وفق ما نشرته صحيفة "ديلي ميل".

وأشارت الصحيفة إلى أن دينز نقل للمستشفى وهو يعانى من حساسية حادة بعد تعرضه للدغات النحل فى ولاية رورايما شمالى البرازيل أمس الخميس.

واشتكى المشيعون من اللدغات لدى تواجدهم فى مقابر الدفن هناك، الأمر الي أدي لتأجيل جنازة الابن، بينما قررت العائلة دفن الأب وابنه جنبًا إلى جنب.