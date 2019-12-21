قناة عبرية: التحقيق في لاهاي سيؤدي لزلزال سياسي وقانوني في "إسرائيل"

أكدت القناة العبرية الـ 13 بأنه من المتوقع أن يصبح الإعلان عن وجود أسباب للتحقيق ضد "إسرائيل" أهم معركة قانونية دولية على الإطلاق بشأن القضية الفلسطينية ، وسيتعين على رئيس الوزراء أن يقرر ما إذا كان سيمثل أمام المحكمة ، ويخاطر بإضفاء الشرعية على هذه الخطوة.

و قالت القناة العبرية: " سيحاول الفلسطينيون إقناع القضاة بدعم قرار المدعي العام والسماح بفتح التحقيق، و ستحاول إسرائيل إقناع القضاة بأن المحكمة ليس لها اختصاص ،وبالتالي إغلاق القضية، كما أنه من المتوقع أن تحاول الولايات المتحدة ودول أخرى إحداث تأثير".

و وفقاً للقناة الـ 13، فسيكون قرار القضاة بالتصديق على قرار المدعي العام وفتح التحقيق بمثابة زلزال ، وسيضع "إسرائيل" في مواجهة غير مسبوقة من أمواج تسونامي سياسية - بما في ذلك التحقيقات وإصدار أوامر اعتقال ضد كبار المسؤولين في البلاد.

و لفتت القناة العبرية الى أن حقيقة أن "إسرائيل" تواجه تحقيقًا دوليًا هي فشل كبير لنتنياهو وسياسته - أو عدم وجود سياسة - بشأن القضية الفلسطينية- وخاصة أنه خرب علاقته مع أبو مازن مما دفعه للذهاب الى لاهاي.