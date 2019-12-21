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قناة عبرية: التحقيق في لاهاي سيؤدي لزلزال سياسي وقانوني في "إسرائيل"

  • فلسطين اليوم - القدس المحتلة
  • 17:52 - 21 ديسمبر 2019
لاهاي لاهاي
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أكدت القناة العبرية الـ 13 بأنه من المتوقع أن يصبح الإعلان عن وجود أسباب للتحقيق ضد "إسرائيل" أهم معركة قانونية دولية على الإطلاق بشأن القضية الفلسطينية ، وسيتعين على رئيس الوزراء أن يقرر ما إذا كان سيمثل أمام المحكمة ، ويخاطر بإضفاء الشرعية على هذه الخطوة.

و قالت القناة العبرية: " سيحاول الفلسطينيون إقناع القضاة بدعم قرار المدعي العام والسماح بفتح التحقيق، و ستحاول إسرائيل إقناع القضاة بأن المحكمة ليس لها اختصاص ،وبالتالي إغلاق القضية، كما أنه من المتوقع أن تحاول الولايات المتحدة ودول أخرى إحداث تأثير".

و وفقاً للقناة الـ 13، فسيكون قرار القضاة بالتصديق على قرار المدعي العام وفتح التحقيق بمثابة زلزال ، وسيضع "إسرائيل" في مواجهة غير مسبوقة من أمواج تسونامي سياسية - بما في ذلك التحقيقات وإصدار أوامر اعتقال ضد كبار المسؤولين في البلاد.

و لفتت القناة العبرية الى أن حقيقة أن "إسرائيل" تواجه تحقيقًا دوليًا هي فشل كبير لنتنياهو وسياسته - أو عدم وجود سياسة - بشأن القضية الفلسطينية- وخاصة أنه خرب علاقته مع أبو مازن مما دفعه للذهاب الى لاهاي.

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