تركيا ترحب بقرار محاكمة "إسرائيل" وتدعو اتخاذ قرارات بحقها

قالت وزارة الخارجية التركية، إنها ترحب بإعلان المحكمة الجنائية الدولية عزمها التحقيق في جرائم الحرب التي ارتكبتها "إسرائيل" في فلسطين المحتلة.

وأضاف المتحدث باسم الخارجية حامي أقصوي، إن تركيا ترحب بإعلان بنسودا وجود أسس معقولة حول ارتكاب جرائم حرب في الضفة الغربية وغزة من قبل إسرائيل، وعزمها التحقيق في هذه الأعمال.

وشدد أقصوي، على ضرورة محاسبة "إسرائيل" حيال جرائهما وانتهاكاتها لحقوق الإنسان في فلسطين، وتوفير الحماية الدولية للفلسطينيين، لإنهاء الظلم المستمر من عشرات الأعوام، مبينًا أن في حال لم يتحقق ذلك، فإن "إسرائيل" ستواصل ارتكاب هذه الجرائم.

وأشار إلى أن دولته، شجعت على فتح المحكمة الجنائية الدولية تحقيقًا في هذه القضية، داعية المجتمع الدولي إلى دعم الخطوات التي ستتخذ في هذا الصدد.

وأكد وزارة الخارجية التركية، أنه لا قيمة للتصريحات الصادرة عن الدول التي تعد إلى الآن شريكة في انتهاكات "إسرائيل" للقانون الدولي.

وعزمت المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية، فاتو بنسودا، الجمعة، فتح تحقيق في ارتكاب "جرائم حرب" محتملة في الأراضي الفلسطينية.