الأسير زهران يدخل يومه الـ90 في الإضراب عن الطعام

دخل الأسير أحمد زهران، يومه الـ90 في سجون الاحتلال باضرابه المفتوح عن الطعام، مع تردي حالته الصحية رفضًا للاعتقال الإداري.

وقالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، إن الأسير زهران يتواجد في عيادة سجن "الرملة"، بعد نقله قبل نحو أسبوع من مستشفى "كابلان" الاسرائيلي، مبينة أنه يعاني من صداع وآلام في المفاصل، وإعياء شديد، ونقص في كمية السوائل والأملاح في جسمه

وأضافت أن الأسير زهران فقد حتى اللحظة 30 كيلوغراما من وزنه.

وأوضحت الهئية أن محكمة الاحتلال العسكرية أجلت جلستها للأسير زهران التي عقدت الخميس الماضي حتى الاثنين المقبل، للنظر في الاستئناف المقدم ضد قرار تثبيت اعتقاله الإداري.