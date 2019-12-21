700 كيلو .. ضبط أسماك ولحوم غير صالحة للاستخدام الآدمي في نابلس

ضبطت الشرطة الفلسطينية، اليوم السبت، 700 كغم من الأسماك واللحوم المجمدة غير صالحة للاستخدام الآدمي في نابلس.

وقالت الضابطة الجمركية في بيان صحفي، إن عملية الضبط جاءت بناء على معلومات دقيقة بوجود كميات من الأسماك واللحوم غير صالحة للاستهلاك الآدمي داخل مخازن بمنطقة الضاحية في نابلس، فيما تم اصدار مذكرة تفتيش من النيابة والتحرك نحو المكان بإسناد من الاجهزة الامنية وضبط الكمية.

واستدعت الضابطة جهة الاختصاص في وزارة الاقتصاد الوطني والزراعة والتي بدورها قامت بفحص الأسماك وكانت ذات رائحة كريهة وغير صالحة للاستخدام الآدمي ولا تحمل أي أوراق رسمية وشهادات صحية بيطرية.

وأشارت إلى أنه تقررت اللجنة إتلافه 700 كغم سمك والتحفظ على 2 طن من اللحوم والأسماك المجمدة من قبل جهة الاختصاص لحين صدور نتائج الفحص النهائية واستكمال الإجراءات القانونية.