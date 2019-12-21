الكشف عن علاقة بين القهوة والسمنة

توصل فريق من العلماء الأمريكيين والإسبان في جامعة إلينوي في أوربانا شامبين الأمريكية، إلى دراسة تؤكد وجود فوائد للقهوة في مكافحة السمنة والدهون الزائدة.

وأوضحت الدراسة أنه يمكن للكافيين الموجود في القهوة يمكن أن يعوض عن الآثار السلبية التي يمكن أن يسببها نظام غذائي غير صحي، كون الكافيين تبطئ ترسيب الدهون وتقلل من مستوى الدهون الثلاثية.

وتوصل فريق العلماء أن الكافيين يحد من زيادة الوزن وإنتاج الكوليسترول على الرغم من اتباع نظام غذائي غني بالدهون والسكريات.

وأشار الفريق إلى أن الفئران التي تناولت مادة الكافيين لمدة أربعة أسابيع، زادت أوزانها بنسبة لا تتجاوز 16 في المئة مقارنة بالفئران التي لم تتناول الكافيين.

وتتراوح كمية الكافيين في كوب واحد من مشروب المتة من 65 إلى 130 ملليغرام مقارنة بالقهوة التي تتضمن من 30 و 300 ملليغرام من مادة الكافيين.

وأفاد العلماء بأنه يمكن الحصول على نتيجة مشابهة من خلال استبدال مشروب المتة بالكافيين الاصطناعي أو القهوة العادية لافتين إلى أن نتائج أبحاثهم ستكون مفيدة للتحكم بالوزن الزائد لدى الانسان.