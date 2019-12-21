أمريكا تعبر عن رفضها لتحقيق محكمة الجنايات في الشأن "الإسرائيلي"

عبرت الولايات المتحدة الأمريكية، اليوم السبت، عن رفضها قرار المحكمة الجنائية في لاهاي بالتحقيق في الجرائم "الإسرائيلية".

وقال مايك بومبيو وزير الخارجية الأمريكي عبر حسابه "تويتر": " نحن نعارض التحقيق غير المبرر الذي يستهدف إسرائيل بشكل غير عادل. الطريقة لتحقيق السلام الدائم هي التفاوض المباشر".

وحسب ما نقله موقع "i24 news" العبري، فقد شكّك بومبيو في صلاحية محكمة الجنايات الدولية، للتحقيق في شأن "إسرائيل".

في السياق قال، المستشار القضائي للحكومة "الإسرائيلية" أفيحاي مندلبليت إنه "ليس من اختصاص المحكمة التحقيق بشأن إسرائيل وأن جميع الأنشطة الفلسطينية في محكمة لاهاي باطلة".

كما هاجم بنيامين نتنياهو قرار المدعية العامة في محكمة الجنايات الدولية، قائلاً :" هذا يوم أسود للحقيقة والعدالة وأمر شائن ولا أساس له من الصحة".

وأضاف نتنياهو: "لقد جعلوا من محكمة الجنايات الدولية سلاحاً سياسياً في المعركة ضد إسرائيل، لقد تجاهلت المدعية تماماً الحجج القانونية الخطيرة التي قدمناها لها، وتتجاهل أيضًا الحقيقة والتاريخ عندما تقول إنها جريمة حرب تعيش أن يعيش اليهود في وطنهم"، حسب قوله.