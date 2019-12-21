قوات الاحتلال تهاجم مزارعين وتمنعهم من العمل في أراضيهم ببيت لحم

هاجمت قوات الاحتلال "الإسرائيلي"، اليوم السبت، أراضي المزارعين في قرية كيسان شرق بيت لحم ومنعتهم من العمل فيها.

ووفق المصادر المحلية، فقد داهمت قوات الاحتلال أراضي زراعية كان أصحابها يقومون بالاعتناء فيها وأجبرتهم على مغادرة الأراضي، مشيرة إلى أن جنود الاحتلال هددوا المواطنين الاعتقال في حال رفضهم المغادرة.

وأوضح الناشط حسين غزال، ان قوة عسكرية اقتحمت الأرض، أبلغ ضابط القوة، المزارعين أنه ليس بمقدورهم دخول الأرض إلا بعد مراجعة مقر الحكم العسكري الكائن في مجمع غوش عصيون الاستيطاني، للحصول على إذن بالدخول.

وأكد غزال، أن هذا دليل على أطماع فيها وأن قوات الاحتلال تضع العراقيل أمام أصحاب الأرض تمهيداً للاستيلاء على الأراضي المحيطة.