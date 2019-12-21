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الية السفر عبر معبر رفح غداً الاحد

  • فلسطين اليوم - غزة
  • 13:57 - 21 ديسمبر 2019
معبر رفح - سفر معبر رفح - سفر
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أكدت وزارة الداخلية والامن الوطني بغزة، صباح اليوم السبت، أن السفر سيكون يوم غدٍ الأحد للمتنبقي من الحافلة الثالثة من كشف (12/18)، بالإضافة للحافلات الرابعة والخامسة والسادسة.

وأكدت الوزارة على ضرورة تواجد المسافرين صباح غد الساعة 6:30 صباحاً في الصالة الخارجية للمعبر، وأهابت بضرورة التزام المسافرين بموعد سفرهم حسب الحافلات المدرجة أسماؤهم فيها، وعدم التأخر عنها.

وطالبت، بإحضار بطاقة الهوية لجميع المسافرين، وإحضار حجة عدم ممانعة لسفر الأطفال مع أحد والديهما دون الآخر، من الطرف المتغيب عن السفر أو من وكيله.

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