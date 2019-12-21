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ضبط مشفى سري للإجهاض في دولة عربية

  • فلسطين اليوم - الرياض
  • 13:25 - 21 ديسمبر 2019
ضبط مشفى سري للإجهاض في دولة عربية ضبط مشفى سري للإجهاض في دولة عربية
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تمكنت اجهزة الامن في السعودية من ضبط مقيمين يجنسية آسيوية، كانا يديران منزلا شعبيا مكونا من دورين، حولاه لمستشفى يستقبلان فيه طالبات التوليد والإجهاض.

ورصدت الدوريات الامنية نشاطا ملحوظا حول أحد المنازل بحي الزهور في العاصمة الرياض، يتردد عليه أشخاص من جنسيات مختلفة.

 

وراقب رجال الأمن المكان، حيث اتضح أن المبنى عبارة عن مستشفى يديره عمال من جنسية آسيوية لاستقبال المرضى ونقل الدم وإجهاض النساء وتوليدهن.

وعثر بداخل المنزل على نساء في غرف الإجهاض وقد ركبت لهن مغذيات، بالإضافة إلى عدد من الرجال والأطفال منومين في غرف أخرى.

 

 

 

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