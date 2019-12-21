شاهد: صوت الحوت الازرق يثير الفزع في ليبيا ومصر

تناقلت صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، في محافظة مطروح فيديوهات لصوت يشبه صوت الحوت الأزرق من أمام الشواطئ في مدينة الضبعة، مما تسبب في حالة ذعر الأهالي.

بدوره، قال أحد أبناء مدينة الضبعة في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، إنه أثناء تواجده على ساحل البحر، خاصة شاطئ الضبعة، سمع صوتا يشبه صوت الحوت الأزرق وقام بتصويره فيديو.



وأوضح المواطن المصري أنه بعد نشر الفيديو على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" تواصل معه أصدقاؤه من مدينة العلمين يريدون سماع ذلك الصوت، مؤكدا أنه حتى الآن لا أحد يعلم ما هذا الصوت، ولكنه يتردد أنه قد يكون صوت الحوت الأزرق.

من جهة أخرى، حاولت بعض المنصات على مواقع التواصل الاجتماعي في ليبيا، تفسير الظاهرة الصوتية، التي نُسبت لـ”الحوت الأزرق”، بأنها: “بدأت الظاهرة بالانتشار على مواقع التواصل الاجتماعي قبل 10 أعوام.

يذكر انه خلال 2008 تم نشر مقطع فيديو من “بيلاروس”، تسمع فيه أصوات غريبة يصعب تحديد مصدرها. وانتشرت بعد ذلك عدة فيديوهات مشابهة من مناطق مختلفة حول العالم.

ومن المناطق التي قيل أنه سمع فيها صوت الحوت الأزرق: أوكرانيا، وألمانيا، والنمسا، وكندا، وتكساس في الولايات المتحدة وغيرها الكثير من الدول والولايات.