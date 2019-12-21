هل وصلت انفلونزا الخنازير إلى مدارس مصر

أصدرت الحكومة المصرية، توضيحا حول ما تردد عبر وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي، بشأن انتشار مرض إنفلونزا الخنازير في بعض المدارس، والذي أدى إلى وفاة أكثر من حالة في عدة محافظات.

وقالت الحكومة في بيان لها: إنه "لا صحة لظهور حالات أنفلونزا الخنازير ”H1N1″ بين طلاب المدارس، وأنه لم يتم رصد أي حالة وبائية من أي نوع في مدارس مصر".

وأضافت، أنّ ”حالات الإصابة بالإنفلونزا في مصر هي حالات إصابة بفيروس أنفلونزا موسمية شائعة ولا تتخطى كونها نزلات برد عادية“.

وأشارت الحكومة إلى ان منظمة الصحة العالمية أكدت أن الإنفلونزا الموسمية لا ينبغي اتخاذ أي إجراءات احترازية خاصة حيالها، حيث تحتاج الحالات إلى الراحة والتغذية الجيدة والنظام العلاجي المتعارف عليه".