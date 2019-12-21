الصين_ إرهابية هشتاق يفضح الصين نصرة للمسلمين وينتقد الصمت

حقق هشتاق اطلقه رواد مواقع التواصل الاجتماعي #الصين_إرهابية تفاعلاً كبيراً ، حيث احتل الوسم المركز الاول على قائمة الاوسمة في معظم الدول العربية ، والذين عبروا فيه عن غضبهم من الهجمة التي تقوم بها الصين ضد المسلمين هناك .

اقلية الإيغور المسلمة في الصين والذي يبلغ عددهم مليون شخص يتعرضون الى انتهاكات متعددة من قبل الحكومة الصينية منذ عدة اشهر ، دون اي حراك ، وسط مطالبات اسلامية واسعة لمقاطعة الصين منتجاتها.

"الإيغور" احتجازهم الصينيون في معسكرات احتجاز، حيث يتم محو لغتهم فيها ودينهم وثقافتهم ويتم إجبارهم على العمل بالسخرة، وفصل الأطفال عن آبائهم، وإجبار نساء الإيغور على النوم بجوار موظفي الحكومة في الغرفة ذاتها.

إحصاءات رسمية تفيد بوجود 30 مليون مسلم في الصين، منهم 23 مليونا من الإيغور، فيما تقدر تقارير غير رسمية عدد المسلمين بقرابة الـ100 مليون، أي نحو 9.5 بالمئة من السكان.

رواد مواقع التواصل الاجتماعي تداولوا مقاطع وصور للانتهاكات التي تمارس مع مسلمي الإيغور، في حين طالب النشطاء بمقاطعة المنتجات الصينة، مؤكدين أن العالم لا يتحرك أمام انتهاكات الصين للإيغور بسبب تفوقها الاقتصادي وتغولها في جميع الأسواق العالمية.

قال Sayed Khaled، على حسابه على توتير الحكومة الصينية تحارب المسلمين لمجرد أنهم مسلمين .. قال رسول اللَّه ﷺ(من لم يهتم بأمر المسلمين فليس منهم)

اللهم كن لإخواننا المسلمين في تركستان الشرقية عوناً ونصيراً ومؤيداً وظهيراً #الصين_إرهابية

في حين قال Amr Gad على حسابه على توتير "تضامنا مع إخواني مسلمي الصين حسبنا الله ونعم الوكيل " الصين بلد إرهابي يقتل مسلمي #الإيغور#الصين_قاتلة#الصين_إرهابية

اما جابر بن عبد الله يدخل الشرطة الصينية في بيوت المسلمين ليلا ونهارا ويصادر المصاحف والسجادة والكتب العربية ويعقتل الرجال #الصين_ارهابية





















