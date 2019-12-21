مواقع التواصل تحتفي بقرار الجنائية الدولية

"المحكمة الجنائية الدولية ستفتح تحقيقاً في جرائم حرب ارتكبتها قوات الاحتلال الإسرائيلي في كل من قطاع غزة والضفة والقدس المحتلة".. خبر جاء كهدية للشعب الفلسطيني في نهاية عام 2019، انتظرها طويلاً.

فبالأمس أعلن المدعي العام للجنايات الدولية "فاتو بنسودا" أن المحكمة ستفتح تحقيقاً كاملاً في الأراضي الفلسطينية، وتركز على "مزاعم" ارتكاب جرائم حرب في غزة والضفة الغربية والقدس المحتلة.

وتهافت الجميع على الاحتفال بالانتصار الدبلوماسي لهذه الخطوة التي من شأنها أن تحاسب الاحتلال على انتهاكاته بحق الفلسطينيين، وكانت وسائل التواصل الاجتماعي ساحة فرح بهذا الإنجاز.