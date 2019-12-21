عناوين أخبار الصحف السعودية اليوم21/12/2019

تناولت عناوين أخبار الصحف السعودية اليوم السبت21/12/2019، عدة مواضيع هامة تخص الشأن السعودي والعربي والدولي.

وقد ترأست عناوين أخبار الصحف السعودية اليوم السبت 21/12/2019، عدة ملفات أبرزها:

عكاظ

السعوديون يحطمون الأرقام

السفارة في إسلام أباد: لا صحة لضغوط سعودية على باكستان حول قمة ماليزيا

معاقبة متستر الـ 900 ريال بـ 100 ألف ريال

أكثر من نصف تريليون ريال قروض عقارية متوقعة في السنوات القادمة

كيف تصبح مدننا «صديقة للطفل»؟

متداولون يتابعون بشغف أسهم بورصة نيويورك

النص المُؤسس.. صِدام المرجعيات

الحازمي يأخذ القارئ إلى الغياب المفتعل

الشرق الأوسط

وفاة فاضل حسن عابد «أيقونة» مكافحة الفقر في بنغلاديش عن 83 عاماً

الجيش اللبناني يعلن إصابة 7 من عناصره أُثناء محاولة فتح طريق في بيروت

خادم الحرمين وملك البحرين يتبادلان هاتفياً الأحاديث حول الموضوعات المشتركة

السعودية: جريمة تستر تجاري تكشف عن عمليات غسل أموال

ترمب يقبل دعوة بيلوسي لإلقاء خطاب حالة الاتحاد

هل من رابط بين معركتي طرابلس وإدلب؟

دياب يتعهد بتشكيل حكومة اختصاصيين في لبنان تحظى بدعم غربي كامل

«فيسبوك» تطور نظام تشغيل هواتف خاصاً بها

أميركي ينير 40 ألف مصباح لإسعاد الأطفال المرضى

الشرطة الأميركية توثق بالفيديو «سرقة» كلب لهدايا أعياد الميلاد

المدينة

أمير عسير : تحري الصدق في كل شيء ولا أقبل الدعاوى الكيدية

"حساب المواطن" يطالب بالإفصاح عن أرباح الأسهم

النيابة العامة : التحفظ على الأدوات وإحالة مخترق نظام الجامعة إلى المحكمة

الرياض : المتهم بحادث طعن الملز مرتبط بالقاعدة

الجيش الليبي: قادرون على صدّ أي عدوان تركي

بالفيديو.. إصابة 6 أشخاص في اصطدام سفينتين سياحيتين...

"المملكة" تنفي ضغطها على باكستان لثنيها عن المشاركة في قمة ماليزيا

أستراليا: الحرائق تلتهم الغابات.. ودرجات حرارة قياسية

استعدادا للسوبر الإيطالي.. بعثة "يوفنتوس" تصل إلى الرياض

مدفأة تتسبب في حريق بمنتجع في حائل

الأرصاد: استمرار انخفاض درجات الحرارة على معظم مناطق المملكة