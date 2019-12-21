احتجاجات العراق.. حرق مقرات ومنازل تابعة للأحزاب العراقية في الناصرية

أفادت وسائل إعلام عراقية، ان مجموعة من المتظاهرين الغاضبين احرقوا مقرات لأحزاب عراقية ومنازل لمسؤولين عراقيين، في مدينة الناصرية جنوبي البلاد.

وأكدت، ان المتظاهرين احرقوا مقر حزب "الدعوة" ومقر منظمة "بدر"، وذلك بعد تشييع جثمان الساب علي العمصي، الشي قتل على يد مسحلين مجهولين، وفق إعلام عراقية.

وأشارت إلى أن المحتجين أحرقوا مقر فوج المهمات الخاصة في المدينة، بالإضافة إلى مقر حركة "عصائب أهل الحق" وسط المدينة، ومنزل ئيس اللجنة الأمنية بمجلس محافظة ذي قار جبار الموسوي.

وكان مسلحون مجهولين قد أطلقوا النار صوب الشاب علي العمصي في شارع بغداد بالمدينة، ما أدى إلى وفاته، فيما كان المقصود هو شقيقته الناشط سلام.

يشار إلى ان آلاف العراقيين تظاهروا منذ أكتوبر الماضي، في ساحة بغداد ومحافظات أخرى، ضد الفساد الإداري والمالي للحكومة، مطالبين بإصلاحات اقتصادية واجتماعية عادلة.